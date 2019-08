Dolores Delgado presume (ahora) de Grande-Marlaska

Ha pasado casi un año desde que se hizo público un audio en el que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, trataba con cierto desdén a Fernando Grande-Marlaska durante una comida con el ex comisario Villarejo. De hecho, en un momento de la conversación, llegó a emplear la palabra “maricón” para referirse al actual ministro del Interior ante sus interlocutores, entre los que se encontraba el juez Baltasar Garzón. En el momento del almuerzo, Delgado era fiscal de la Audiencia Nacional, y Marlaska, magistrado en el mismo organismo. Tras la polémica causada, la ministra explicó que sus palabras no se referían a su condición sexual y destacaba su buena relación personal y profesional con el ministro. “Es una persona a la que quiero y no quiero hablar de sentimientos. Me ha dolido mucho”, afirmó Delgado en un desayuno informativo.

Ahora, Delgado ha difundido por todo lo alto un encuentro que ha tenido con el titular de Interior “para reforzar la coordinación judicial y policial que llevamos a cabo en el Campo de Gibraltar”. Los ministros aparecen en un vídeo discutiendo asuntos de trabajo y en una actitud afectuosa: se saludan con dos besos, se dedican varios abrazos y posan muy sonrientes frente a las cámaras.