De dónde le viene a Errejón su vena ecologista

Uno de los puntos fuertes de la campaña de Íñigo Errejón para las elecciones en la Comunidad de Madrid es el ecologismo. No en vano, el ex número dos de Podemos ha integrado a Equo en su candidatura, y está dejando guiños en ese sentido, como dejarse ver circulando por Madrid en bicicleta eléctrica. Esta faceta ‘verde’ de Errejón puede deberse, además de a una convicción política y cálculo electoral, también a cierta herencia paterna. No en vano, se ha publicado un libro bajo el título “Manifiestos ecologistas” que desarrolla la historia de este movimiento a nivel mundial y que incluye textos redactados para Los Verdes por dos dirigentes de este partido en las últimas décadas: Esteban Cabal y José Antonio Errejón, el padre del fundador de Podemos.