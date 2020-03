Dos escoltas para Mayor Oreja

Jaime Mayor Oreja dejó de ser ministro del interior en 2004, cuando pasó a encabezar la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Han pasado 16 años, pero sigue teniendo escolta porque su figura recuerda una de las épocas en las que con más eficacia se combatió a ETA. El ex ministro, que ahora se dedica la Fundación Valores y Sociedad y a One of Us, se mueve acompañado por dos guardaespaldas, que además visitan con antelación las zonas y locales que va a frecuentar para asegurarse previamente de que las condiciones de seguridad son adecuadas.