Los empresarios echan de menos a la ministra de Industria

PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos han pactado una lista de 41 comparecencias que tendrán lugar en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. Entre los comparecientes acordados se encuentran el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y las de los ministros de Sanidad (Salvador Illa), Trabajo (Yolanda Díaz), Igualdad (Irene Montero) y Asuntos Exteriores (Arancha González Laya).

Sin embargo, no hay ni rastro en esa lista de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Una ausencia que no ha pasado por alto en algunos ambientes empresariales de alto nivel: “Pues si no tenemos representados a algunos de los sectores que mueven la economía española, ¿qué clase de comisión de reactivación económica es esa?”, se preguntan. “Y por el contrario, sí está Irene Montero, de Igualdad”, recuerdan asombrados.

El listado lo completan los líderes de los principales sindicatos (UGT y CCOO) y de las grandes organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme), representantes de organizaciones sanitarias como la Organización Médica Colegial, el gobernador del Banco de España, portavoces del sector turístico o del ámbito universitario.