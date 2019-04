Esperanza Aguirre no se pierde ni un sarao

Han pasado dos años desde que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dimitiera de todos sus cargos públicos y se alejara de la política activa. No obstante, hay pocos actos en Madrid al que Aguirre no asista si en él se encuentran antiguos (y nuevos) compañeros del Partido Popular. Acudió, hace apenas un mes, al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que participaba su “sucesor”, el candidato por el PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dos días después, estuvo en la presentación de la biografía política de Alejandro Lerroux, editada por la Fundación FAES, acto que presidió José María Aznar. Y más recientemente, este miércoles, se dejó ver arropando a Pablo Casado en la comida del Foro ABC-Deloitte, en el Casino de Madrid, donde compartió mesa con dirigentes y ex dirigentes del PP. En todos estos casos, Aguirre llega a los eventos con un perfil algo más bajo, igual de mediático, pero exento de las responsabilidades de antaño.