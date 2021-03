Un ‘ex fontanero’ de la Moncloa: “Con Rajoy vivíamos mejor”

El panorama político ha vuelto a estallar, con las mociones de censura en Murcia y Castilla y León y la convocatoria de elecciones contrarreloj en Madrid. Las noticias iban saltando en cuestión de horas y en minutos. Algo que ha sorprendido, entre otros, a un político que trabajó en La Moncloa cuando Rajoy era presidente.

Este ex ‘fontanero’ de La Moncloa destaca la tensión constante con que trabajan hoy los políticos, y recuerda con cierta nostalgia aquellas semanas en las que “no pasaba nada”. A lo sumo, se producían polémicas el días de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y tal vez el del Consejo de Ministros, pero no había un terremoto político cada día como ocurre últimamente. Los políticos trabajaban sin tanto estrés como el que hay ahora. En aquellos tiempos menos agitados era posible centrarse en sacar adelante leyes y normas, y no en el “qué dirán” sobre cada polémica de última hora, que es lo que domina hoy la vida política de España. Su personal resumen puede ser este: “Con Rajoy vivíamos mejor”.

