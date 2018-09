El ex JEMAD de Podemos sí quiere que se investigue al rey

Unidos Podemos, ERC y representantes del Grupo Mixto exigieron la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las revelaciones de la princesa Corinna acerca de su relación con el rey Juan Carlos I. Debía centrarse especialmente en los supuestos delitos fiscales revelados por esta. Sin embargo, la Mesa del Congreso, formada por PP, PSOE y Ciudadanos, la ha vetado. Una decisión contra la que ha arremetido el ex JEMAD de Podemos, José Julio Rodríguez. El secretario general de la formación en Madrid se ha mostrado crítico con la posición socialista en la reflexión diaria que publica para sus seguidores: “Primero (dijeron) “Esperaremos para ver que dice el CNI”. Segundo, “CNI no investiga porque nadie se lo encarga”. Tercero, “Ya hemos recibido todas las explicaciones pertinentes”. “¿Está claro? Clarísimo. No más preguntas Señoría”. La frase la acompaña con un enlace a la noticia del rechazo a la comisión de investigación.