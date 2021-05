-- “La metáfora se ha convertido en literal. El ex vicepresidente Pablo Iglesias se ha cortado la coleta, en sentido figurado y en sentido material. Su salida de la política institucional y orgánica ha venido acompañada de un ritual casi ancestral que pone fin a todo un símbolo de la política española”.



Con estas palabras comenzaba el periodista Pedro Vallín la noticia que publicó La Vanguardia a las 14:02 horas de este miércoles, bajo el epígrafe de “Exclusiva”: ‘Pablo Iglesias deja atrás al “Coletas”’. Vallín es el mismo periodista que logró adelantar el pasado 15 de marzo que Iglesias abandonaba el Gobierno para convertirse en el cabeza de lista de Podemos por Madrid.



Pues bien. La información sobre el nuevo ‘look’ de Pablo Iglesias circuló rápidamente por redes sociales y generó bastantes comentarios. Algunos se centraron en destacar la alta dimensión otorgada al corte de pelo del ex líder de Unidas Podemos, tradicionalmente reservada para grandes revelaciones de alcance nacional. También hubo quien mencionó “el posado” fotográfico en toda regla que acompañaba al texto y un detalle no menor que aparecía en esas fotografías: Iglesias sale sentado ante una mesa, leyendo un libro y con un rotulador de subrayar ante él. El texto es una obra publicada en 2019 por el propio periodista que firma la noticia, Pedro Vallín, titulada ‘¡Me cago en Godard! Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre’. Otros se preguntaron: “Y ahora ¿cómo llamarán a Pablo Iglesias?”. Desde los ámbitos de la derecha le han denominado habitualmente “el coletas”. Ahora no se sabe con qué apelativo lo mencionarán. Finalmente hubo quien destacó: “La coleta de Pablo Iglesias no ha dado para una rueda de prensa”, recordando que la anterior exclusiva que dio el ex vicepresidente fue efectivamente en una rueda de prensa, cuando anunció que dejaba la política. Este caso no ha dado para tanto: le ha contado su corte de pelo a un periodista amigo.

