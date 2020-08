La experiencia con potenciales reclutas: el ‘Call of Duty’ sustituye a la mili

Las Fuerzas Armadas se encuentran estos días inmersas en una campaña de promoción del reclutamiento, con puntos de información por toda España. Se buscan sobre todo jóvenes interesados en ingresar en la Escala de Tropa y Marinería.

Militares implicados en estas tareas de captación comentan que son muchos los jóvenes que se acercan a pedir información, y la mayoría revelan un gran desconocimiento sobre en qué consiste la vida militar. Lo achacan a la desaparición del servicio militar obligatorio: al no existir la mili desde hace más de veinte años, la mayoría no tiene en su entorno a personas con experiencia reciente en un cuartel. Los que demuestran algo más de idea, por ejemplo sobre graduaciones y empleos militares, “son los que juegan al ‘Call of Duty’”, una de las series de videojuegos de combate bélico en primera persona de más éxito.