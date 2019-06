Los fans casi dejan sin cenar a Marchena

Manuel Marchena es el hombre del momento. El jueves, en la fiesta que celebró el Colegio de Procuradores, recibió el premio Balanza de Oro, "por su extraordinaria contribución al mundo de la judicatura, por su gran implicación con todos los operadores jurídicos, y en concreto con la procura". Asistían más de 400 personas y Marchena fue centro de atención, no solo durante la cena, sino también antes, durante el cóctel, un momento más desenfadado en el que le pedían tantas fotos que no tuvo tiempo ni espacio para tomar una copa de vino o probar un canapé. Siempre encontraba delante un teléfono móvil, incluso cuando no estaba posando, algo que Marchena llevó con buena cara. Y cerca de él, atentos a todo, los cuatro escoltas.