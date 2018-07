Feijóo dice que la culpa la tienen “los periodistas de Madrid”

Alberto Núñez Feijóo fue uno de los dirigentes del PP más buscados en los pasillos del Congreso Nacional Extraordinario, por otros líderes y por compromisarios que lamentaban que no hubiera dado el paso de postularse a presidente. También por los periodistas, a los que Feijóo quiso dedicar un tiempo. En un corrillo, lanzó un mensaje contundente. Según él, sus movimientos tras la renuncia de Rajoy no fueron más que elucubraciones de los periodistas... de Madrid. “Todos los periódicos de Galicia entendieron mis palabras en su momento”, remarcó. Y criticó a los “periodistas de Madrid” por las noticias que se publicaron a lo largo del mes de junio sobre si daría o no el paso para presentarse a la presidencia del PP. Feijóo aseguró que hace tiempo (antes de la moción de censura y la dimisión de Rajoy) decidió completar la legislatura autonómica, que llega a 2020, y que en Galicia no se habría entendido que no se dedicara exclusivamente a la Xunta por ser presidente nacional del PP. Según él, esos argumentos no se comprendieron en los medios de comunicación de Madrid, que siguieron especulando con si se presentaría, si había fotos comprometidas que le estaban frenando... Lo que no comentó Feijóo es que, durante ese tiempo, personas de su propio entorno hablaban precisamente de su candidatura a presidir el PP. La culpa no es de “los periodistas de Madrid”.