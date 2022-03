No hay forma de contactar con la Embajada de Ucrania en Madrid

La Embajada de Ucrania en España está incomunicada. Si alguien prueba a llamar estos días a la sede se encuentra con que el teléfono que aparece en Google está comunicando. Confidencial Digital ha podido comprobar que es así y, tras más de diez llamadas y dos correos electrónicos, no se ha recibido ningún tipo de respuesta. Pero no sólo hay dificultades para llamar, sino que la página web oficial tampoco funciona. El mensaje que aparece al pinchar en la URL, tras un minuto de espera, es el siguiente: “No se puede abrir la página porque el servidor en el que está situada no responde”.

Aunque no se sabe qué es lo que ha ocurrido, es cierto que organismos de Ucrania y España han estado sufriendo ciberataques en los últimos días. Por ejemplo, el pasado lunes, el Instagram del Estado Mayor de la Defensa fue hackeado y allí se colgaron fotos de mujeres de carácter insinuante, hecho que ya está siendo investigado por el Ministerio de Defensa. Además, el Centro Criptológico Nacional ha recomendado a los funcionarios que cambien periódicamente sus contraseñas para intentar evitar estos ataques.