La foto falsa de la vicepresidenta de Maduro en Barajas

El debate de si la vicepresidenta de Maduro pisó o no suelo español para reunirse con José Luis Ábalos no termina de cerrarse. El Gobierno sostuvo que Delcy Rodríguez no entró en territorio español, pero el ministro ya ha reconocido que sí, que se reunió con ella en la sala VIP de la terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, tras haberle saludado en el interior del avión.

La confesión llega después de que Vox solicitara los vídeos de la sala VIP para demostrar la presencia de Rodríguez. Y no son los únicos que pretenden probar que pisó suelo español. En redes sociales se ha difundido una fotografía de Rodríguez bajando de un avión y recorriendo, presuntamente, una de las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Además, ECD y otros medios han recibido llamadas de personas anónimas asegurando poseer más fotografías de este momento. Sin embargo, tras una consulta en la red se puede comprobar que las imágenes, de hace unos años, corresponden al aterrizaje de Delcy Rodríguez en Buenos Aires. La vicepresidenta de Maduro fue recibida por el embajador de Venezuela, Carlos Martín Mendoza y no por José Luis Ábalos como se sostiene en las redes.