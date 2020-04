Los franceses están sorprendidos: en España los perros tiene más libertad que los niños

El confinamiento en los domicilios de toda España tiene excepciones por las que se permite salir a la calle. Una de ellas, como subrayó en su día Pedro Sánchez al anunciarlo, es salir a pasear a las mascotas. Este hecho ha llamado la atención del periódico francés de referencia internacional, Le Monde.

El diario ha publicado un reportaje de su corresponsal en España que destaca cómo en nuestro país tienen ahora mismo más libertad animales domésticos como los perros que los niños. Éstos no pueden salir a la calle a jugar, a hacer deporte, a pasear... Los parques están vacíos, señala Le Monde, y en las vías no se ven niños. Si acaso alguno que sale con un adulto porque éste no puede dejarlo solo en casa. Para el diario francés, el confinamiento en España es más estricto que en Francia, Suiza e incluso Italia, donde hay más flexibilidad y se permite que los niños salgan de casa. De forma limitada pero más que en España.