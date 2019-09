La gente no quiere a Carmena como presidenta del Gobierno

La próxima convocatoria de nuevas elecciones generales ha desatado los movimientos en el entorno de Íñigo Errejón, ante la posibilidad de que Más Madrid dé el salto con una candidatura nacional para el 10-N. En ese contexto, incluso ha empezado a circular el nombre de Manuela Carmena como candidata, algo que ella misma descartó tajante este jueves al diario El País.

Mientras tanto, algunos simpatizantes de la ex alcaldesa de Madrid han tratado de hacer fuerza lanzando una campaña de recogida de firmas en Change.org. “Queremos una España como la que sueña Manuela, queremos la España de los abrazos. Manuela, preséntate a las elecciones encabezando una lista que vuelva a ilusionar a millones de personas”, le pedían a Carmena. Lo cierto es que la iniciativa no ha tenido demasiado éxito en estos días de especulaciones. En dos días (miércoles 18 y jueves 19), la campaña sólo había recogido alrededor de 500 firmas de apoyo. Al menos por esta vía no se ha demostrado que haya un gran clamor a favor de que Manuela Carmena dé un paso a la política nacional.