El guiño a Cayetana Álvarez de Toledo del verso suelto de Ciudadanos

La destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso ha generado un torrente de opiniones en la esfera política que ha llegado hasta el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es un deseo, una esperanza, que este cambio en la portavocía sirva para que el diálogo sea fluido y que permita el entendimiento”, ha apuntado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias

En cambio, en defensa de Álvarez de Toledo ha salido el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, considerado un verso suelto de Ciudadanos. Su reacción ha corrido como la pólvora este martes en ámbitos políticos. “Expresarse no es discrepar, no es traicionar. En los partidos tiene que caber todo el mundo y cuanta más gente cabe más grande son los partidos. Los partidos monolíticos y el cesarismo está dejando huérfana de inteligencia la política nacional y es una de las desgracias de la política de este país. He de decirlo con claridad”, a lo que sumó la “incapacidad de admitir la diversidad de opiniones entre los partidos, la inteligencia y el debate”. Estas palabras han llevado a distintos actores políticos a llegar a la misma conclusión: “Paco Igea entiende perfectamente a Cayetana. A él le pasa lo mismo con Arrimadas”, comentan.