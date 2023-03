Dos heridos de la explosión de Hoyo de Manzanares no pudieron hablar con la ministra Robles

Margarita Robles saluda a las autoridades en Chiclana de la Frontera (Foto: Ministerio de Defensa).

Margarita Robles visitó este lunes Chiclana de la Frontera (Cádiz), por el aniversario de la batalla en la que ingleses y españoles trataron en 1811 de romper el asedio napoleónico sobre Cádiz. Al acto asistieron varios mandos de la Armada que están destinados en la provincia de Cádiz, como el almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río, y el comandante general de la Infantería de Marina, Rafael Roldán Tudela.

Pero también se acercaron dos militares retirados. Se trataba del teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón y el brigada Raúl A. González Fernández. Ambos resultaron heridos en la explosión en un ejercicio en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, en 2011, en la que murieron cinco militares. La investigación judicial de este accidente mortal se ha cerrado, con una indicación del tribunal al ministerio para que indemnice a los familiares de los fallecidos, y a los heridos.

Pasan los meses y el ministerio no ha contactado con los heridos en el accidente. Al saber que Robles visitaba Chiclana, cerca de donde ellos residen, dos de los militares heridos decidieron acercarse al acto. Pudieron hablar con el alcalde de Chiclana, con concejales, incluso con alguno de los mandos de la Armada. La ministra saludó a algunos veteranos, pero no al teniente Candón ni al brigada González, que no pudieron llegar a hablar con ella sobre su caso.