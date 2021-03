La hija falangista de Utrera Molina, en el tribunal de la carrera judicial

La supervisión de los futuros fiscales y jueces españoles correrá a cargo de una falangista confesa. El Poder Judicial publicó este lunes los nombres del presidente y los vocales del tribunal calificador de las pruebas de acceso a estas oposiciones. Entre los siete vocales destaca el nombre de Victoria Utrera Gómez, hija de José Utrera, ministro y secretario general del Movimiento durante la dictadura franquista.



Victoria y sus seis hermanos hicieron pública su adhesión a la ideología falangista tras el funeral de su padre. En un comunicado, confirmaron haber cantado el himno Cara al Sol durante la ceremonia, entre otros gestos de simpatía hacia la extrema derecha.



“Yo me responsabilizo de que se cantara el Cara al sol y de que se saludara con el saludo tradicional de la falange", reza el escrito firmado por los seis hermanos, entre los que también se encuentra la mujer de Alberto Ruíz-Gallardón, ex ministro de Justicia. “Fue una despedida como hacemos los cristianos y los falangistas con nuestros seres queridos", indicaba así mismo el texto.

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro