Ignacio Aguado no entiende por qué Ayuso no cierra los bares

Desconcierto en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, comandada por Ignacio Aguado, ante los repentinos cambios de estrategia de la presidenta Isabel Diaz Ayuso. El vicepresidente, según fuentes cercanas a su entorno, no comparte que no se cierren los bares de la capital, que se impida el confinamiento prolongado de la Comunidad y que no se comuniquen adecuadamente las medidas de contención contra el coronavirus.

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

El político de Ciudadanos no comprende la cronología de hechos ocurrida durante el pasado 28 de octubre, de acuerdo con estas mismas fuentes. A las 19:45 de la noche, los presidentes autonómicos Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco estaban listos para acordar el cierre perimentral de Castilla-La Mancha y Castilla y León junto con Madrid. Apenas 25 minutos más tarde, Ayuso comunicaba a los medios que modificaba sus condiciones: solo cerraría la comunidad durante los puentes.