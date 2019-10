Los inscritos empiezan a borrarse de Podemos

Podemos se enfrenta el 10 de noviembre a una dura prueba, con perspectivas de perder porcentaje de votos y diputados respecto a las generales de abril. Llega a la cita electoral sin uno de sus cofundadores, Íñigo Errejón, sin aliados como Compromís, Equo... e incluso, con menos base de inscritos. Ha sido un descenso ligero, pero significativo, ya que inscribirse en Podemos no conlleva pagar ninguna cuota económica.

El pasado mes de julio, cuando celebró una consulta interna sobre su postura en las negociaciones con el PSOE, Podemos contaba con 519.737. Pues bien. Este jueves 10 de octubre, a un mes de las elecciones, su web indicaba 519.498; es decir, 239 inscritos menos. Miles de inscritos no están activos y no votan en las consultas, pero llama la atención que haya quienes hagan el esfuerzo de darse de baja de la web de participación de Podemos cuando figurar en ella no supone ningún coste.