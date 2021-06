Los inventores del ejército catalán otorgan un suspenso al pacto de gobierno ERC-Junts

Después de tres meses de tira y afloja, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts (el partido de Puigdemont) llegaron a un acuerdo para investir a Pere Aragonès. El documento del acuerdo tiene 46 páginas, seis de ellas dedicadas a la estrategia para lograr la independencia. Pero en ninguna parte se cita una propuesta sobre la política de defensa que desarrollará el Govern de Aragonès y la hipotética república catalana. Este es el reproche que dirigen al nuevo ejecutivo autonómico desde la Societat d’Estudis Militars, un think tank que trata de promover el debate sobre las fuerzas armadas de una Cataluña independiente.

“No es nuevo, pero no por eso es menos grave”, lamentan los responsables de esta entidad, heredera de la sectorial de Defensa de la ANC que elaboró documentos sobre el ejército de tierra, la armada y la fuerza aérea de un estado catalán. Denuncian que si los independentistas no se toman en serio la aportación de una Cataluña soberana a la seguridad internacional, no pueden esperar ningún reconocimiento internacional de otros estados u organismos supranacionales ante una declaración de independencia.