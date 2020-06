Isabel Celaá quita el puesto a María Jesús Montero

Pedro Sánchez eligió en enero como portavoz del Gobierno de coalición a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sustitución de Isabel Celaá, que había ejercido estas funciones durante el primer año y medio de mandato de Sánchez. En las últimas conferencias de presidentes autonómicos, Montero era una de las fijas todos los domingos junto al jefe del Ejecutivo, la vicepresidenta Teresa Ribera, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el titular de Sanidad, Salvador Illa. Por eso, la ausencia de María Jesús Montero en la última reunión telemática no pasó desapercibida para algunos líderes regionales.

La ministra de Hacienda había sido en anteriores videoconferencias una de las protagonistas de las discusiones. A cuenta, especialmente, del reparto a las comunidades autónomas de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable para afrontar la crisis del coronavirus. Incluso, había sido la encargada varios domingos de dar cuenta ante los periodistas de los acuerdos alcanzados en una rueda de prensa convocada en Moncloa. Por ello, alguno de los presidentes autonómicos llegó a comentar su sorpresa, no sin cierta sorna: “Anda, Isabel Celaá vuelve a quitar el puesto a María Jesús Montero”. Sin embargo, de momento, no como portavoz del Gobierno.