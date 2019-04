José María Michavila, en un concierto de Hakuna

El lunes, el movimiento religioso Hakuna, muy arraigado en Madrid, dio un concierto en el teatro EDP Gran Vía de la capital. Hubo un lleno total y entre las 950 butacas ocupadas, una de ellas estaba asignada a un ex ministro: José María Michavila. El ex titular de Justicia con Aznar acudió al concierto acompañado de su pareja, Alejandra Salinas, y ambos disfrutaron de las 16 canciones de la banda de Hakuna en torno al Via Crucis, como preparación de la Semana Santa. A la salida del acto, Michavila fue abordado por varias personas del público que lo saludaron de forma efusiva.