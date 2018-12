Josep Borrell se muerde la lengua

El ministro Josep Borrell tiene su propia opinión acerca del procés independentista y de la idoneidad, o no, de convocar elecciones generales por parte del Gobierno. No obstante, prefiere evitar nuevas polémicas y se resiste a pronunciarse en público sobre estos dos asuntos. Este miércoles, después de una de las sesiones “más broncas” en el Congreso que él mismo recuerda, participó en el foro ABC-Deloitte celebrado en el Casino de Madrid. Durante el turno de preguntas, Confidencial Digital le preguntó si aún creía, como afirmó en octubre, que PDeCAT y ERC aprobarían los Presupuestos y si, en el caso de no hacerlo, Pedro Sánchez debe convocar elecciones. El ministro reconoció que ya no es tan optimista respecto al apoyo de los partidos catalanes a las cuentas del Gobierno, pero no quiso mojarse sobre la segunda cuestión. Afirmó que él tiene claro qué haría él, pero que no lo iba a compartir con los allí presentes porque corresponde al presidente del Gobierno disolver las Cortes. Además, admitió: “cualquier cosa que diga sobre las elecciones, puede ser usado en mi contra en un futuro”.