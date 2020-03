La jota del coronavirus

Las muestras de apoyo al personal sanitario se han convertido en algo habitual todos los días, a las ocho de la tarde, y van camino de convertirse en hábito para seguir reconociendo la labor de los protagonistas en primera línea de la lucha contra el coronavirus. Aplausos, cacerolas, himno de España e, incluso, jotas en balcones de Zaragoza. Estas son algunas de las letras que se han podido escuchar en los últimos días:

“Para todos los enfermos / hoy la jota es oración / para todos los enfermos / y para los que nos dejaron / y nos cuidan desde el cielo / y nos cuidan desde el cielo / hoy la jota es oración”.

“A este coronavirus / lo vamos a matar / quedándonos en casa, no nos contagiará / no nos contagiará / no nos contagiará / a este coronavirus… (¿qué le vamos a hacer?) / lo vamos a matar”.