Los rusos no persiguen a ING

ING España sufrió este lunes una caída generalizada del servicio tanto en su página web como en la aplicación para dispositivos móviles. La incidencia comenzó en torno a las 9 de la mañana. Pasadas las once de la noche aún no se había restablecido la normalidad por completo. Era la segunda vez que sucedía este mes. En noviembre ocurrió en cuatro ocasiones. La reacción de los clientes no se hizo esperar y han mostrado en los últimos días su enfado en las redes sociales.

Por lo pronto, el banco holandés ha descartado que haya sido víctima de ningún ciberataque, a pesar de haber admitido problemas en sus líneas de comunicación. Tampoco hay rastro del virus ruso Ryuk. Se trata de un ransomware, un programa que encripta los archivos de las víctimas y pide un rescate económico para permitir su recuperación. Ryuk apareció en agosto de 2018 y es obra de un grupo ruso llamado Grim Spider, según la consultora Crowdstrike. Hasta enero de 2019 había logrado 3,5 millones de euros en 52 transacciones. La Cadena SER y la consultora tecnológica Everis han sido víctimas del ataque de los rusos.