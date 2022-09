Macarena Olona sí se fía ahora de la policía de Marlaska

Macarena Olona ya se fía de la Policía Nacional, tras sufrir los altercados ocurridos el jueves en la Universidad de Granada. La ex diputada de Vox acudió a la Facultad de Derecho para dar una charla, pero las duras protestas de los detractores, y la defensa de los simpatizantes, motivó que el acto se saldase con cargas policiales y que tuviese que salir escoltada. Por este motivo, Olona ha agradecido públicamente, a través de su cuenta oficial de Twitter, la labor que hicieron los policías nacionales para protegerla y sacarle del tumulto ilesa.

La confianza en la policía no existía hasta ahora. En 2021, el Ministerio del Interior se ofreció a poner escoltas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los líderes de Vox, por considerar que su integridad física se encontraba en “grave riesgo” tras los altercados, por ejemplo, que se produjeron en el barrio madrileño de Vallecas. Sin embargo, los dirigentes de Vox no se fiaban de la policía de Marlaska, con el argumento de que Interior no estaba reaccionando a las amenazas de grupos radicales para reventar sus eventos. Por ello, preferían recurrir a la seguridad privada.