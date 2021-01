Las máquinas quitanieves llegan a La Moncloa… cuatro días después de la nevada

El dispositivo que trabaja desde el sábado en Madrid para retirar la nieve acumulada está compuesto de 6.220 personas. Doscientas pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y hasta 135 máquinas quitanieves están distribuidas por 115 calles de los 21 distritos de Madrid. En todo caso, las autoridades madrileñas han advertido de que la ciudad tardará todavía algunos días en recuperar la normalidad. La nieve ha dado paso al hielo esta semana, lo que está dificultando que se recupere el transporte público o la recogida de basuras. Está siendo necesario también revisar calles, edificios, árboles y aceras y, de momento, se mantienen cerrados museos, centros culturales, polideportivos y escuelas infantiles.

Hay que recordar que el objetivo remarcado desde el principio por las autoridades es que se debe dar prioridad a la circulación de los vehículos de emergencias y servicios públicos y no al tráfico particular. Una circunstancia que ha dejado una imagen llamativa: los accesos al Palacio de La Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, continuaban bloqueados este miércoles, cuatro días después de la gran nevada sobre Madrid. A lo largo del día, una excavadora comenzó a limpiar algunos de los viales alrededor del complejo para mejorar la movilidad. El bloqueo de La Moncloa ha impedido en los últimos días a algunos equipos de televisión realizar los directos de los informativos. Sucedió por ejemplo durante el Consejo de Ministros del pasado martes: no se pudo retransmitir desde el punto habitual en el exterior de Presidencia porque la superficie se encontraba completamente nevada y congelada.

Vea el vídeo de los trabajos de limpieza este miércoles en La Moncloa: