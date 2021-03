María Jesús Montero insinúa que Podemos miente a los periodistas

“Se debe a una cuestión claramente y puramente técnica”. Con estas palabras, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justificó este martes el retraso en la aprobación del plan de ayudas para las empresas de 11.000 millones previsto para este martes. La también ministra de Hacienda rechazó en todo momento que la demora se deba a “presiones” o “dificultades de entendimiento” con su socio de Gobierno, Unidas Podemos. “En ningún caso es producto de las informaciones que se han publicado por algunos medios de comunicación”, aseguró en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

En la sala de Prensa de La Moncloa nadie le había preguntado por la discrepancia en torno a las medidas propuestas por Podemos, sino por los motivos del retraso. Pero la ministra portavoz aseguró que era “falso” que las medidas propuestas por los morados hubieran retrasado el decreto, con unas palabras que impactaron a los presentes: “Cuando el Gobierno habla, lo hace esta ministra portavoz. Aquí y en esta sala. O lo hace el presidente o lo hacen los ministros... Pero es aquí, no en los teléfonos de las personas con las que ustedes hablan: ésta es la verdad, la de aquí”, defendió. “¿Nos está llamando mentirosos a los periodistas o a Podemos?”, se escuchó preguntar a un veterano redactor. “Lo que he tratado de hacer es salvaguardar su profesionalidad, ustedes no mienten, son sus fuentes las que les han dicho cosas que no se corresponden con la realidad... y ya terminen ustedes la frase. Si alguien cuenta o no, ha mentido o no, no me corresponde a mí decirlo. No quiero más polémica”, zanjó Montero, dando entender a los periodistas que Podemos había trasladado a la prensa una versión de los hechos que no se ajusta a la realidad.

