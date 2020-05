Marlaska no tiene el informe sobre el 8-M pero conoce su contenido

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes en una comparecencia en Moncloa que no tiene en su poder el informe sobre el 8-M que ha provocado supuestamente el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Y lanzó el siguiente alegato: “Después de más de 30 años como juez, he tenido muy claro cuál es la función del juez y de cualquier poder del Estado. Siendo yo ministro, ninguna de esas cuestiones que se planteen al respecto van a apartarme de mi camino y del equipo que he elegido para esta nueva etapa. Sé perfectamente cuál es la competencia de un ministro, de un juez y los conocimientos que ambos deben tener, y hay una palabra que no conjugaré nunca: injerencia”.

En cambio, en ámbitos políticos y periodísticos no han pasado por alto las valoraciones sobre el contenido del informe que se habían lanzado horas antes desde el Ministerio del Interior. El diario El País había publicado que Interior consideraba que al informe le faltaba “neutralidad política” o que incluía numerosas valoraciones “subjetivas”. “El informe es la gota que colma el vaso de una sucesión de actuaciones que revelan la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público”, recogía la información que citaba a “responsables del departamento”. Unas valoraciones que han levantado las sospechas, puesto que se vertieron antes de que el dossier apareciese en los medios de comunicación. Por eso se deduce que Marlaska, o al menos su equipo de confianza, manejó el informe. Algo que el propio ministro negó este martes en una comparecencia pública.