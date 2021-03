Los medios cambian y ahora llaman “comisario” a Villarejo

La salida del José Manuel Villarejo de la prisión de Estremera llegó entre la sorpresa y la expectación a las redacciones. La persona que lleva moviendo los cimientos del Estado desde que, en 2017, entró en la cárcel quedaba libre y dispuesto a hablar y a “desenmascarar a todos”. Micrófonos y cámaras se desplazaron para presenciar su salida y en las televisiones se emitieron sus palabras más llamativas.

Entre las cosas que dijo Villarejo, los medios de comunicación han asumido dos. Por un lado, insistió en proclamar “presunto, acuérdense, presunto”, para justificar su inocencia en el caso ‘Tándem’ que investiga sus actividades privadas y públicas.

Y, por otro lado, enfatizó qué era él. “Y otra cosa, un matiz. Una cosa es empleo y otra es cargo. El empleo es la categoría que uno tiene, que es comisario en mi caso. Y el cargo es lo que yo ostentaba que en este caso era jefe de Brigada de la DAO”.

El vídeo del día ‘Y llovieron pájaros’, ‘The owners’ y ‘Women’ llegan a los cines

Entre los nombres que utilizaban los periodistas para designarle estaba siempre el de “ex comisario”. Y Villarejo precisó: “Yo lo de ex comisario… me parece que, con todos los respetos (ya estoy jubilado), aunque me condenaran a galeras voy a seguir siendo comisario de por vida. Y es curioso que a mis enemigos les llaman o comisario retirado o comisario jubilado.. y a mí ex comisario. Yo soy comisario, y lo siento por ellos”.

Al día siguiente, en las portadas de la gran mayoría de los medios nadie llamó a Villarejo “ex comisario”. Desde entonces los periodistas han cambiado la forma de designarle.