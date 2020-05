Madrid y Barcelona permanecen en la fase 0 de la desescalada, pero con algunos alivios de las medidas o “mejoras”. Se trata de un paso intermedio, una etapa que algunos han denominado fase 0,5. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue llamándola fase 0, pero ha destacado que consiste en la apertura de comercios de menos de 400 metros cuadrados con las correspondientes medidas de seguridad.

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran estos días que la frase que más repite Illa en las reuniones con las autonomías es que “Madrid me da mucho miedo porque es muy grande”, lo que explicaría sus recelos a que avance tan rápido en la desescalada como otras ciudades. El ministro cedió el pasado viernes a una relajación de las restricciones en la fase 0. En cambio, esas mejoras no han incluido a las terrazas de los bares y restaurantes, que continúan todavía cerradas. Las imágenes de aglomeraciones registradas en el primer día de apertura de los bares y terrazas situadas en los territorios en fase 1 no han ayudado precisamente a Madrid. Han contribuido a aumentar el temor de Illa a que se registren situaciones escandalosas en una ciudad con una alta densidad de población como Madrid. Por eso, en vísperas de pasar a la fase 1, previsiblemente el próximo lunes, se explica que “al ministro Illa le dan miedo los bares de Madrid”.