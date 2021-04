El misterio de Irene Montero sobre la llamada de Rocío Carrasco

La intervención de Irene Montero en ‘Sálvame Diario’, opinando sobre el documental de Rocío Carrasco, levantó una enorme polvareda hace unas semanas. Fue muy criticado que la ministra de Igualdad aprovechase el tirón mediático del programa para entrar en un tema en el que los jueces no han encontrado pruebas fehacientes. Hay quién la entendió y otros piensan que es un asunto que no debe politizarse. Montero ha insistido en los últimos días en que “allá donde haya un testimonio de violencia de género, allá donde haya miles de mujeres viendo esos programas, que pueden dudar de si las instituciones les van a creer, ahí van a tener a la ministra de Igualdad para decirles que no están solas”.

Sin embargo, en su entorno no quieren desvelar si Montero ha recibido una llamada de la hija de Rocío Jurado para agradecerle su apoyo en los medios de comunicación. Se resisten a confirmar si esa conversación se ha producido. Tampoco niegan que haya existido. Pero sobre todo dejan la puerta abierta y dan a entender que Irene Montero y Rocío Carrasco han hablado. En su equipo aportan la siguiente respuesta cuando se les pregunta por este asunto: “Lo importante de esto para la ministra, más allá de otra cuestión que tiene que quedar en el ámbito privado, es que estas mujeres sepan que no están solas”. Montero sí ha asegurado en los últimos días que sigue viendo el documental de Telecinco.