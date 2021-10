Nadie quería hacerse un ‘selfie’ con Felipe González

Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero aparecieron juntos en el 40 congreso del PSOE en Valencia, como un símbolo claro de que el partido está en un proceso de reunificación. Pero el apoyo de los asistentes se decantó claramente a favor del “entusiasmo” de Zapatero con Pedro Sánchez frente al “espíritu crítico” de González. Prueba de ello fueron las escasas peticiones de fotografías que recibió el primer presidente socialista de la democracia por parte de militantes y simpatizantes socialistas. Todo lo contrario de lo que sucedió con Rodríguez Zapatero, que fue requerido con insistencia para sacarse ‘selfies’ con simpatizantes. A Felipe González se le vio incluso solo en varias ocasiones, antes y después de su intervención ante el plenario.

En cambio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no dijo que ‘no’ ni a una sola fotografía. Permaneció durante más de diez minutos sacándose fotos con militantes y simpatizantes tras participar en una de las ponencias del Congreso. Recibió peticiones de personas de todas las edades. Incluso ayudó a los más mayores a enfocar el móvil para inmortalizar el momento. De ahí que hasta el ex presidente Zapatero, que observaba atónito la escena, le apodase cariñosamente como “SuperBolaños”.