A Netflix no le gusta de que se hable de “tasa Netflix”

En junio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones comenzó las consultas para una nueva Ley de Comunicación Audiovisual. Entre los artículos del anteproyecto aparece uno especialmente polémico, según el cual las empresas de streaming deberán ayudar a financiar RTVE con el 1,5% de sus ingresos anuales en España.

Este impuesto se denomina coloquialmente como 'tasa Netflix', ya que las empresas que más paguen serán aquellas que tienen un modelo de negocio similar al del videoclub online norteamericano, como Amazon Prime o HBO.

Sin embargo, ese nombre no gusta nada en Netflix. Portavoces de la plataforma explican que "la denominación 'tasa Netflix' no es especialmente rigurosa y puede dar lugar a malentendidos", ya que no sólo les afecta a ellos. Añaden que "el propósito de la ley es amplio y aglutina muchos aspectos del sector, no solo obligaciones de inversión".