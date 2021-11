Ni la ministra de Hacienda sabe por qué le aplauden

El Gobierno aprobó este lunes en Consejo de Ministros la modificación del impuesto de plusvalías que tumbó en parte el Tribunal Constitucional y que tenía en vilo a los ayuntamientos que reciben por esta figura unos 2.500 millones de euros al año. Lo había anunciado sin entrar en detalles, y de una manera coloquial, la ministra de Hacienda en el congreso del PSOE andaluz celebrado el pasado fin de semana en Torremolinos (Málaga). María Jesús Montero señaló durante su intervención que “la fuerza de nuestro partido sigue siendo la fuerza de nuestros pueblos y ciudades”, y llegados a este punto aseguró: “el lunes arreglo lo de las plusvalías” entre los aplausos de los asistentes.

El entusiasmo con el que se recibió en el auditorio la modificación de este impuesto ha descolocado al propio equipo de la titular de Hacienda. No se lo explican y hasta se preguntan: “¿Una ministra aplaudida por volver a poner un impuesto?”. Solo han encontrado una justificación a esa reacción inesperada por parte del público presente en el congreso socialista andaluz: que la mayoría de los aplausos fueran de alcaldes invitados al acto. Esa tasa es una de las más importantes que recaudan los ayuntamientos, junto al IBI. Pero aún así, admiten que las cuentas no les salen. La ovación fue especialmente sonora y no había tantos ediles en el recinto.