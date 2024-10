Ni rastro de Paz Padilla a pocos meses de que acabe su contrato.

Paz Padilla estuvo muy en boga del año 2022 por la demanda por despido improcedente y posterior acuerdo por su contrato de cadena en Mediaset. La televisión posteriormente grabó varios pilotos de programas para ver cuál era el mejor boceto con el que podía regresar, pero la mayoría acabaron siendo rechazados.

Ahora, Paz Padilla ha tenido varios apariciones audiovisuales recientes. La cómica ha participado como tertuliana en ‘TardeAR’ y volvió a las grabaciones de la última temporada de ‘La que se avecina’.

Dos años después del acuerdo con Mediaset, las circunstancias cambian. El contrato de cadena finaliza en 2024, y no se sabe cuál va a ser su destino y si se va a renovar el acuerdo con el grupo televisivo. Fuentes de la cadena señalan que, hasta el momento, dentro de la directiva no se ha hablado sobre si se va a renovar o no. Por su parte, tertulianos de Telecinco señalan que llevan semanas sin ver a Paz Padilla en los pasillos de Mediaset.