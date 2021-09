Pablo Casado ‘castiga’ a Esperanza Aguirre sin invitación para la Convención del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmó hace unos días que los ex presidentes del gobierno y del partido, José María Aznar y Mariano Rajoy, estarán presentes y participarán de forma activa en la Convención nacional, que comienza el próximo 27 de septiembre en Santiago y culminará el domingo 3 de octubre en la plaza de toros de Valencia. El número dos del PP añadió que la convención tendrá las puertas abiertas para que participe todo el partido, del pasado y del presente, y para que puedan entrar también personas y electores procedentes de otras formaciones políticas.

Sin embargo, una de las mujeres que más poder ha acumulado en el PP en los últimos años, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se queja en privado estos días de que no ha recibido invitación para el evento. No se pasa por alto que Aguirre se ha mostrado especialmente crítica recientemente con Génova por poner obstáculos a Isabel Díaz Ayuso para presidir el PP de Madrid, sin ir más lejos en una entrevista publicada este lunes en el diario El Mundo. Hay que recordar que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, quién si está invitada a la Convención, tampoco ha garantizado su presencia: esos días tiene prevista una gira por Estados Unidos.