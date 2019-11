Pablo Iglesias copia a UPyD

“Hay mucha gente que es de Unidas Podemos y no lo sabe”: lo dijo Pablo Iglesias este domingo en un mitin en La Coruña, al tratar de explicar que hay votantes que cuando conocen realmente las propuestas y el programa de Podemos, se sorprenden de su sensatez.

El argumento, incluso la frase tal cual, no es nuevo en España. Hace ocho años lo repitieron los principales líderes de Unión Progreso y Democracia (UPyD). Rosa Díez lo dijo en 2011 y en 2013 -“La mayoría del país es de UPyD y no lo sabe”, “'Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben”-, y también Toni Cantó -“Hay mucha gente que es de UPyD y no lo sabe”- y el cabeza de lista por Cádiz, por ejemplo. La frase venía a significar, como ahora con Pablo Iglesias, que UPyD realizaba propuestas de sentido común, que compartía y reclamaba gran parte de la ciudadanía, pero la dinámica del bipartidismo impedía que la formación magenta trasladara ese mensaje a los votantes.