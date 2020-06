Pablo Iglesias se desmarca del Gobierno hasta en la mascarilla

Pablo Iglesias ha aprovechado el primer Consejo de Ministros presencial en La Moncloa desde mediados de marzo para desmarcarse una vez más del Gobierno. Esta vez el choque no ha tenido que ver con una discrepancia ideológica entre los partidos que forman el Ejecutivo de coalición: PSOE y Unidas Podemos. El vicepresidente segundo ha querido hacer visible una de sus reivindicaciones y así, mientras los demás ministros lucían una de las mascarillas sanitarias más comunes, de color blanco o azul, la de Iglesias destacó por ser de un azul más oscuro y llevar unas letras en blanco grabadas en las que podía leerse: “Sanidad Pública”.

Precisamente no llevar mascarilla le costó a Pablo Iglesias duros reproches hace unas semanas. Sus imágenes sin protección haciendo la compra en un supermercado fueron muy criticadas en redes sociales. A pesar de que en ese momento no era obligatorio su uso, su pareja, la ministra Irene Montero, había dado positivo en coronavirus. Tras el incidente, el vicepresidente segundo apareció con la mascarilla en el pleno del Congreso, y desde entonces no se la ha quitado.