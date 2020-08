Pedro Sánchez no sabe cuántos días tiene septiembre

Pedro Sánchez compareció el martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para hacer balance de los siete meses de Gobierno. Aunque, en esta ocasión, la valoración del valorar el curso político, y el repaso a destacar las medidas tomadas y que se van a tomar fueron lo de menos. El asunto indiscutible fue la marcha de España del rey Juan Carlos I, que se planteó solo en el turno de preguntas de los periodistas.

Y algunos profesionales no pasaron por alto un detalle llamativo en la intervención presidente. Durante su balance de gestión, Pedro Sánchez destacó que el Gobierno ha impulsado un acuerdo con los agentes sociales para la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Y citó expresamente que “el último plazo vigente de ese acuerdo es el 31 de septiembre” para buscar un acuerdo con sindicatos y patronal. Algunos, al escuchar la fecha del 31 de septiembre, no pudieron evitar exclamar: “¡Sánchez no sabe cuántos días tiene septiembre!”.

Vea el error de Pedro Sánchez en el minuto 6:23:

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2020/040820-sanchez-balance.aspx