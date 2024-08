Los periodistas españoles no entienden las explicaciones de la UEFA sobre la nueva Champions.

Este jueves se celebra el sorteo de la Champions 2024-2025, y tendrá un nuevo formato. En la nueva configuración, cada equipo de los 36 que participan se enfrentará a ocho rivales distintos, cuatro de local y cuatro de visitantes, pero no contra los mismos rivales.

Aunque haya cuatro bombos, hay un software que será quien decida los equipos que serán los rivales de cada equipo en el primer bombo. Además, se decidirá quién juega en casa y quién actuará de visitante en esta liguilla con clasificación única. Así se busca eliminar las bolas calientas que han generado tanta polémica anteriormente.

Estos últimos días, la UEFA ha organizado una presentación a periodistas españoles para explicar al detalle cómo va a ser el sorteo. Profesionales del periódico Marca y de Movistar Plus+ han sido seleccionados para estar presentes en esta cita. Algún protagonista de estos medios ha reconocido a ECD que no ha terminado de entender las explicaciones del organismo. Todo ha sido bastante confuso. No saben en qué se van a traducir estos cambios, cómo funciona ese software... Por ello, van a esperar al propio sorteo para intentar explicar la nueva mecánica.