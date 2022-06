Podemos hace pleno en la fiesta de la Cadena SER

El espacio ‘Hora 25’ de la Cadena SER celebró el pasado lunes su 50 aniversario con un programa especial, dirigido y presentado por Aimar Bretos, desde el Teatro Coliseum de Madrid. Entre los invitados al evento estuvieron la actual directora de El País, Pepa Bueno, Àngels Barceló, Iñaki Gabilondo -quien describió los inicios del programa de forma gráfica, “como un parto”- Javier González Ferrari, Basilio Rogado, Manuel Campo Vidal, Miguel Ángel Gozalo, Luis Rodríguez Olivares y Fermín Bocos, todos ellos antiguos directores del espacio informativo. También hubo representantes del mundo de la música como Marlango, Miguel Ríos e Ismael Serrano. Todos ellos ofrecieron actuaciones que también disfrutaron rostros conocidos del mundo de la política como Gabriel Rufián, Ana Pastor y Félix Bolaños, entre otros.

Sin embargo, una de las imágenes más llamativas de la noche, que no pasó desapercibida para muchos de los presentes, fue “el pleno que hizo Podemos en la fiesta”. Los cinco ministros de la formación morada (Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y Joan Subirats) aceptaron la invitación de la SER. “Ha venido hasta el de Universidades, que nunca va a nada”, se sorprendieron algunos de los presentes. No recordaban un despliegue de esta envergadura de ministros de Podemos, juntos, en un mismo evento. Y no pasaron por alto que el hecho se produjo justo el mismo día en que ninguno de ellos había acudido horas antes al acto de conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN en el Teatro Real de Madrid.