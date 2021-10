Podemos ‘divorcia’ a Irene Montero y Pablo Iglesias

Pablo Iglesias reapareció el pasado fin de semana en la ‘Universidad de Otoño’ de Podemos, donde estuvo acompañado de la nueva secretaria general del partido, Ione Belarra, y elogió el nuevo proyecto de Yolanda Díaz. El ex vicepresidente no había participado hasta ahora en ningún evento de Unidas Podemos, dado que no acudió a la IV Asamblea Ciudadana que eligió a Belarra como su relevo el pasado mes de junio. Durante la clausura de la ‘Universidad de Otoño’, el casi millar de asistentes que se congregaron en el auditorio Pilar Bardem de Rivas Vaciamadrid dedicaron un sonoro aplauso al ex líder de Podemos, levantándose de las butacas, cuando Ione Belarra declaró que era un “honor” contar de nuevo con él.

Pero curiosamente la participación de Iglesias en el evento no coincidió con la de su mujer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que había acudido el día anterior. Una ausencia que contrasta con la presencia de otros compañeros como Alberto Garzón o Juan Carlos Monedero, que regresaron al día siguiente para acompañar a Pablo Iglesias. Una circunstancia que ha reavivado los rumores entre los simpatizantes de Unidas Podemos de una ruptura en la pareja Iglesias-Montero, a pesar de que viene siendo desmentido desde la dirección del partido morado en los últimos meses.