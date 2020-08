Polémica en Estados Unidos por la “Spanish Armada” de Trump

Los seguidores de Donald Trump reunieron el pasado sábado cientos de barcos en varios puntos de Estados Unidos para tratar de batir el récord mundial de concentración de embarcaciones. Se trataba de un acto de la larga precampaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Se calcula que el evento reunió a 2.000 embarcaciones.

La cadena Fox informó de la movilización, y uno de sus colaboradores, Peter Hegseth, comentó con entusiasmo que el despliegue naval era comparable a la Armada Invencible (“the Spanish Armada”) que Felipe II de España mandó en 1588 para tratar de invadir la isla de Gran Bretaña. El comentario suscitó las respuestas irónicas de simpatizantes demócratas, que recordaron que la “Spanish Armada” acabó destrozada por la flota inglesa, por las tormentas y por los naufragios en las costas de Escocia e Irlanda. Así que muchos añadieron que ojalá, como decía el comentarista de Fox, la campaña de Trump acabe igual que la Armada Invencible.

So a Fox host compared a Trump boat parade to the Spanish armada pic.twitter.com/v5R0l47UC3