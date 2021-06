La Policía vuelve a la carga con los uniformes de los GEO

El proceso para adquirir uniformes destinados a los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) no está resultado fácil para la Policía Nacional. La División Económica y Técnica de la Dirección General lanzó en 2020 una “macrolicitación” con numerosos lotes para adquirir distintas prendas que acabó con un fracaso parcial: muchos lotes no se adjudicaron, quedaron desiertos al no recibirse ofertas, o por problemas con las condiciones técnicas requeridas.

Pese a estos obstáculos, que le han llevado incluso a revisar otros contratos para ver si está exigiendo demasiados requisitos, la Dirección General de la Policía ha activado ahora una licitación para vestir a los agentes de la unidad de élite, los GEO, y de sus ‘hermanos pequeños’, los GOES. Ha abierto un proceso de contratación con 300.000 euros de presupuesto para empresas que le suministren las prendas que no logró comprar la otra vez: 400 cazadoras tácticas, 700 pantalones tácticos, 700 camisetas y 700 polos.