El PP aprovecha para viralizar chistes sobre los ERE del PSOE

Desde que se conoció la sentencia del caso de los ERE, el PP no ha parado de exigir responsabilidades políticas en el PSOE. Concretamente, los populares piden que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez dimitan por “el caso de corrupción más grave de la historia de España”. Desde Génova, por tanto, el mensaje es duro y contundente contra los socialistas. No obstante, a nivel interno, no se renuncia a hacer bromas y chascarrillos sobre la condena.

Así, en los chats de WhatsApp a los que pertenecen cargos del PP no se ha parado de compartir memes, y chistes, sobre el PSOE y el caso de los ERE. Se ha reconvertido el logo de los socialistas, cambiando el puño y la rosa por chorizos. También se han diseñado lazos, en forma de gamba, para los “presos políticos andaluces”. Y, por supuesto, se han intercambiado chistes, como el siguiente: “Hace tanto frío que acabo de ver a un socialista con las manos en sus propios bolsillos”. Vea, a continuación, algunas de estas bromas: