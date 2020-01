El PP no hará sangre con el “Irene Montero es esposa de…”

El 8 de marzo de 2014, durante el programa ‘LaSexta Noche’, Pablo Iglesias se refirió a Ana Botella, en ese momento alcaldesa de Madrid, como la representación contraria “de lo que han representado las mujeres valientes a lo largo de la historia”:

– “Es la que encarna –dijo- ser ‘esposa de’, ‘nombrada por’, sin preparación. ‘Relaxing cup of café con leche’ y, además, belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido [en referencia al ex presidente José María Aznar] y amiga de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mi me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parecen a Ana Botella”.

Ahora, con el nombramiento de Irene Montero como ministra de Igualdad, las redes sociales han viralizado de nuevo el vídeo de Iglesias, afeándole sus palabras. En cambio, en el PP se ha decidido “no hacer sangre” con este tema. Preguntado sobre si al PP se le hubiese permitido que Aznar incorporara a Ana Botella al Ejecutivo o Rajoy a su esposa, Pablo Casado ha señalado que “en las grandes empresas no se permite que una pareja esté en el mismo departamento”. Pero no ha pasado de ahí. No ha hecho más comentarios.

Pese a que algunos diputados del PP reconocen que “no será por ganas” y que “Irene y Pablo nos lo han puesto en bandeja”, en Génova han concluido que una crítica desmesurada se les puede volver en contra. “Irene Montero estaría deseando que saliéramos contra ella diciéndole que es ‘esposa de’… Pero no le vamos a dar ese gusto”. Sería, consideran, “darle munición para llamarnos machistas, fachas y derechona rancia”. Así, la consigna a los cargos del PP con este asunto es “prudencia”.