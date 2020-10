A la ‘profesora’ Carmen Calvo le sacan los colores públicamente

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que es profesora de Derecho Constitucional, declaró que “el Parlamento es soberano”, para intentar zanjar así la polémica sobre como la proposición de ley de reforma del Consejo del Poder Judicial. Y le han sacado los colores desde FAES, hablando de “declaraciones tan tajantes como falaces”, y añadiendo que esa afirmación “confirma lo improbable de su condición de profesora de Derecho Constitucional”.

La fundación de Aznar replica a Calvo: “No, Sra. vicepresidenta, el Parlamento no es soberano. Si se aventurara a leer la Constitución –por ejemplo, un artículo al día sería una dedicación llevadera– no encontraría por ninguna parte eso que afirma”. No habría que leer mucho -precisa-, porque el artículo primero dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”.

Si el Parlamento fuera soberano -remacha FAES- “podría cambiar la Constitución por sí mismo, sus leyes no estarían sometidas al control de la constitucionalidad y serían las Cámaras las que sustituirían al pueblo español como titulares de ese poder supremo”.