Rafa Hernando no se aclara con Instagram

Rafael Hernando es usuario de varias redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. La que más utiliza es Twitter, donde expresa su opinión sobre cuestiones candentes de la actualidad. Aunque últimamente está empezando a usar también Instagram, que sigue una dinámica muy distinta. El ex portavoz del PP todavía no se aclara con su perfil: ha publicado varias fotografías… repetidas. Algo que en teoría no se debe hacer, para que el álbum de instantáneas sea variado. Hace cinco días, colgó una foto saludando a Pablo Casado en el Congreso, y a las pocas horas, sorprendió a sus seguidores al publicar exactamente la misma imagen. No es la única vez. El jueves, 20, también subió dos fotografías idénticas, tomadas durante la cena de periodistas parlamentarios. Y hay más. En concreto, dos parejas de fotos tomadas durante la campaña andaluza: una durante un mitin, y otra visitando una fábrica con Casado y Moreno Bonilla. En fin, que aunque Rafa Hernando se está lanzando a colgar fotos en Instagram, la red social del momento, parece que no le ha terminado de coger el tranquillo y obliga a sus seguidores a dar like a las imágenes dos veces.